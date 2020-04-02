Москва, 2 апреля. Голландское судно привлекут для завершения строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в распоряжении правительства.

В задачи голландского корабля Flintstone, который построили в 2011 году, будет входить перевозка щебеня для засыпки подводной траншеи газопровода. Согласно данным портала Vesselfinder, в настоящее время судно находится в Северном море. В пятницу оно должно быть в Великобритании.

Проект российского газопровода предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Сенат Конгресса Соединенных Штатов утвердил закон об оборонном бюджете на 2020 год, в котором говорится о введении санкций против «Северного потока — 2».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно говорил, что проект российского газопровода будет реализован, несмотря на американские санкции.

Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, власти США пытаются «подложить мину» под «Северный поток — 2». По его словам, утверждения Вашингтона об «энергетическом оружии» являются манипуляцией.