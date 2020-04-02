Афины, 2 апреля. Греции удается успешно противостоять эпидемии коронавируса благодаря строгому выполнению рекомендаций специалистов.

Жители Греции считают, что низкий уровень заболеваемости коронавирусом в стране является заслугой главного эпидемиолога Сотириса Цодраса. Главный эпидемиолог Греции смог убедить правительство страны принять жесткие карантинные меры и подготовить 13 специализированных медицинских центров.

8 марта в Греции были закрыты все детские сады, школы и другие учебные заведения. Через несколько дней была приостановлена работа всех фитнес-клубов, театров и кинозалов. Кроме того, в середине марта власти Греции отменили все массовые мероприятия, а также приостановили работу кафе, баров, пляжей, торговых центров. Также власти Греции ввели штрафы в размере 150 евро за несоблюдение карантинных мер.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 937 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 47 тысяч человек.

В Греции зафиксировано 1514 случаев заражения коронавирусом, 53 человека скончались.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.