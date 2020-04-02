Армия Хафтара взяла в плен восемь террористов ПНС Ливии

Триполи, 2 апреля. Солдаты Ливийской национальной армии (ЛНА) взяли в плен восемь иностранных наемников так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в аль-Азизии. Об этом сообщают источники в социальных сетях.

Аккаунт в Twitter, лояльный ЛНА сообщает, что солдатам 166-го батальона ЛНА удалось захватить восемь наемников из ополчения Джувейли в аль-Азизии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о крупных потерях ПНС за сутки — в ночь с 1 на 2 апреля ЛНА ликвидировала четверых полевых командиров и 21 единицу техники, а также центр управления и командования турецкими БПЛА в Зуваре.

Также известно о гибели полевых командиров ПНС на разных участках фронта в ходе попыток прорыва обороны ЛНА: Мухаммад Джухаими, Ахмад Омар Гейт, Надер Осман и Абдул Хадуд.

Ранее сообщалось о тяжелых ранениях одного из ключевых лидеров «Ополчения Мисураты» Ибрагима Арфида в ходе атаки на позиции ЛНА в Абу Курайне — он был перевезен в Турцию.