Западные соцсети нужно обязать регистрироваться в РФ, чтобы пресечь распространение фейков

Москва, 2 апреля. Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что деятельность западных соцсетей, в частности Facebook, необходимо подчинить российским законам, чтобы не позволять им распространять фейки и дезинформацию.

Ранее стало известно, что Facebook под давлением общественности разблокировал сербский портал Восток.rs, который перепечатывал материалы телеканала RT. Сайт был заблокирован после публикации статьи о годовщине вторжения НАТО в Югославию.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, президент ФЗНЦ Александр Малькевич в беседе с «ПолитЭкспертом» подчеркнул, что Западу не нужна правда об агрессии НАТО. Для защиты своих интересов переписываются исторические статьи, находящиеся в открытом доступе. В частности, речь идет и о «Википедии».

В доказательство своих слов Малькевич напомнил о выступлении генсека НАТО, который на лекции в Белграде рассказывал, как «НАТО бомбило Югославию для их блага». Позднее его слова были вписаны во всевозможные статьи.

«И я хочу сказать, что растет поколение людей, кто истину познает исключительно с «Википедии» и разрешенных американцами ресурсов, и они через пять лет скажут, что доброе НАТО бомбило маленький кусочек Югославии, где сидели плохие люди», — заявил Малькевич.

В ситуации, когда фейки распространяются по миру, по мнению Малькевича, необходимо добиваться, чтобы такие соцсети, как Facebook, Twitter и Google объясняли и публиковали в открытом доступе правила блокировки. Иначе эти действия являются самоуправством.

Еще один пример: распространение фейков о коронавирусе. В частности, Facebook рекламирует мошенников, продающих пропуска для передвижения по Москве. И это при том, что никаких официальных пропусков все еще не ввели. В случае фейков об РФ инструменты фактчекинга соцсети явно дают сбой.

Глава ФЗНЦ призвал западные соцсети зарегистрироваться на территории России. По его словам, несмотря на то, что на сегодняшний день в РФ еще нет закона, обязывающего сайты делать это, нужно начинать принуждать крупные площадки к сотрудничеству.

Отметим, в среду президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предполагает введение уголовной ответственности за нарушение карантина и распространение недостоверной информации о чрезвычайных ситуациях. Согласно закону, распространение фейков о ЧС предполагает наказание в виде штрафа от 700 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей или лишение свободы сроком до трех лет. В случае, если распространение фейков привело к смерти человека или другим тяжким последствиям, предполагается штраф до двух миллионов рублей или лишении свободы на срок до пяти лет.

Напомним, некоторые представители российской либеральной общественности, а также либеральные СМИ активно распространяют недостоверную информацию о коронавирусе, пытаясь посеять панику в России. Распространением фейков о COVID-19 активно занимаются беглый олигарх Михаил Ходорковский, а также блогер Алексей Навальный. Кроме того, к этой деятельности причастны сайт радио «Эхо Москвы» и «МБХ Медиа», которое спонсирует Ходорковский.