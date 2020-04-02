Сирия, 2 апреля. В Сирии зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом. Мирный житель погиб, подорвавшись на мине на западе Дейр-эз-Зора. Очередной американский конвой прибыл из Иракского Курдистана в Хасаку, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: разминировали более двух гектаров местности в провинциях Дамаск и Даръа; по неподтвержденным данным, понести потери в результате обстрела протурецких боевиков в районе Тель-Тамра в северной части Хасаки.

«Исламское государство»1: подозревается в установке мины неподалеку от города Аш-Шула на западе Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: продолжают терроризировать коренное население Африна.

Соединенные Штаты: перебросили новый военный конвой в Хасаку из Иракского Курдистана.

Провинция Дамаск

Министерство здравоохранения Сирийской Арабской Республики (САР) сообщило о шести новых случаях заражения коронавирусом. Таким образом, по всей стране общее число граждан, инфицированных вирусом COVID-19, достигло 16 человек. В рамках превентивных мер правительство САР распорядилось о введении комендантского часа по пятницам и субботам в период с 12.00 до 06.00.

В юго-западных провинциях САР завершился еще один этап работ по зачистке местности от следов военного присутствия террористов. Инженерные подразделения правительственных войск выполняли задачи по разминированию местности и объектов в городе Дума, находящемся на территории оазиса Восточная Гута северо-восточнее столицы. Кроме того, саперы Сирийской арабской армии (САА) были задействованы в городах Джасим и Эль-Харра в провинции Даръа. Результатом работы стала зачистка более двух гектаров территории и выявление 53 взрывоопасных предметов.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека опубликовал статистические данные о преступлениях протурецких боевиков в оккупированных районах на северо-западе Алеппо. В соответствии с представленной информацией, в прошлом месяце в кантоне Африн были зафиксированы десятки случае нарушения прав гражданского населения. Так, в городах Африн и Джандарис, а также в районах Маабетли и Шерран были задержаны или похищены 43 человека. Некоторых из них впоследствии отпустили, однако большинство по-прежнему находятся в тюрьмах по сфабрикованным обвинениям.

В то же время союзники Турции продолжили выселять коренных жителей и изымать их дома с целью последующей перепродажи или сдачи в аренду. Некоторые бандгруппы самовольно ввели новые налоги. В частности, к такому методу прибегли боевики формирования «Аль-Джабхат аш-Шамия» в районе Маабетли.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила информация о взрыве в пустыне Бадия аш-Шам на западе провинции. Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что мужчина по имени Ахмед Хаммуд аль-Шейх аль-Муфдхи погиб, подорвавшись на мине неподалеку от города Аш-Шула во время сбора трюфелей. В установке СВУ в данном районе подозреваются члены подпольных групп «Исламского государства».

Военные эксперты связывают редкие вылазки «спящих ячеек» ИГ1 в Западном Дейр-эз-Зоре с близостью так называемой 55-километровой зоны безопасности, которая находится на юге Хомса. Напомним, ранее неоднократно публиковались свидетельства того, что на американской базе «Ат-Танф» проходят тренировки боевиков различных антиправительственных формирований, в том числе и террористов ИГ.

Провинция Хасака

Стало известно о прибытии очередного американского военного конвоя на территорию провинции Хасака. Как передает Twitter-канал (binaasorya), колонна с военной техникой и материально-техническим обеспечением въехала в Сирию со стороны Иракского Курдистана, после чего направилась в сторону города Аш-Шаддади, где располагается одна из военных баз Соединенных Штатов.

Напомним, США осуществляют незаконную добычу нефти на сирийских месторождениях, крупнейшие из которых находятся в оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах.

Между тем поступили неподтвержденные данные о том, что во время последних обстрелов протурецких боевиков в районе Тель-Тамра пострадали не только мирные жители, но и несколько военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). Однако эта информация пока нуждается в проверке.

1 Организация запрещена на территории РФ.