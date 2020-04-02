Сенатор Майоров: Посевные в карантин не остановятся, а сельское хозяйство даст рост

Москва, 2 апреля. Посевные работы не остановятся во время карантина, а сельское хозяйство даст рост, убежден глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. В комментарии Федеральному агентству новостей сенатор рассказал, как коронавирус влияет на аграрный сектор.

2 апреля президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам продлил в России нерабочие дни до 30 апреля. Он отметил, что принятые ранее карантинные меры позволили выиграть время, а также мобилизовать силы и ресурсы для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Алексей Майоров напомнил, что 31 марта Минтруд расширил перечень профессий, которые могут работать в период карантина. Туда включили и работников агропромышленного сектора. По словам сенатора, справиться с коронавирусом в полях проще, чем в условиях крупного мегаполиса, а обеспечение продовольствием страны является одной из приоритетных задач.

«Это правильная мера Минтруда, поскольку у нас сейчас важный период в стране — это посевная. Если мы сейчас ничего не посеем, то ничего и не пожнем. Так что посевные не остановятся, а сельское хозяйство даст рост, если, конечно, позволит погода», — сказал он.

Майоров подчеркнул, что глава государства и правительство предпринимают сейчас все усилия для того, чтобы люди, которые потеряют работу, могли не бояться за свое будущее.

«Решение президента — абсолютно правильная мера, потому что жизни людей для нас важнее всего. Было понятно, что недели нам не хватит, чтобы победить коронавирус. Несомненно, какие-то отрасли пострадают больше, но сейчас будет дано право губернаторам сами определять, какие отрасли экономики поддержать в работе, какие можно немножко заморозить», — объяснил Майоров.

Согласно последним данным, в России выявили 3548 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровело 235 человек, 30 человек умерли.

Напомним, что массовая вспышка пневмонии началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее врачи установили, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2.