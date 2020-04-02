Генсек НАТО заявил о расширении миссии альянса в Ираке

Брюссель, 2 апреля. Главы МИД стран НАТО договорились об усилении миссии альянса в Ираке. Об сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, министры иностранных дел стран-членов НАТО приняли решение расширить миссию альянса в Ираке. Столтенберг отметил, что НАТО возьмет на себя выполнение некоторых функций международной коалиции на территории Ирака.

Ранее стало известно, что руководство НАТО проводит консультации с правительством Ирака и международной коалицией по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена на территории РФ) для расширения миссии альянса на территории республики. НАТО возьмет на себя все текущие учебные мероприятия, которые ранее осуществляли силы международной коалиции во главе с США.

Стоит отметить, что в начале января 2020 года американские военные нанесли ракетный удар в районе Багдада, в результате которого был убит командующий иранским спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Убийство Сулеймани стало причиной серьезного обострения ситуации на Ближнем Востоке.

После убийства Сулеймани парламент Ирака принял резолюцию, которая предполагает вывод войск США из республики. Однако в Пентагоне заявили, что США сохранят свое присутствие в Ираке. Многие эксперты отмечают, что убийство генерала Сулеймани, активизировало сценарий «Янки, гоу хоум!» на Ближнем Востоке. Большая часть стран Ближнего Востока требует вывода американских войск из региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.