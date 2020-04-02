Труп новорожденной нашли на свалке в Костромской области

Кострома, 2 апреля. Труп новорожденного ребенка со следами насильственной смерти нашли на полигоне твердых бытовых отходов в Костромской области. По факту обнаружения страшной находки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону.

По имеющимся данным, тело новорожденной девочки было найдено вечером 1 апреля на территории свалки, которая расположена на 3-м километре автотрассы Степаново – Круссаново. На месте происшествия работали представители следствия. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

В данный момент правоохранители устанавливают подробные обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир Волжска были обнаружены тела женщины, 14-летнего мальчика и 11-летней девочки. Следователи выясняют обстоятельства их смерти, передает «Пятый канал».