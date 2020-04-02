Соглашение США с талибами стало «неработающей бумагой»

Несмотря на мирное соглашение США и запрещенным в РФ движением «Талибан»1 в Афганистане ежедневно в ходе боестолкновений продолжают гибнуть десятки военнослужащих афганской армии, боевиков и мирных жителей. Подробнее о том, почему документ о заключении мира не работает и для чего он на самом деле нужен Вашингтону — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Соглашение с террористами

Соглашение, ставшее результатом полуторагодовых переговоров американцев и талибов, было готово еще в прошлом августе. Но намеченная на 9 сентября минувшего года встреча президента США Дональда Трампа с афганским главой Ашрафом Гани и руководством «Талибана» в Кэмп-Дэвиде в последний момент была отменена Белым домом. Вашингтон заявил, что пошел на это из-за теракта в Кабуле, в котором среди жертв оказался американский военнослужащий. Но по сути – американцы побоялись, что соглашение не будет выполняться.

И вот, в конце февраля в Катаре состоялась торжественная церемония, на которой США и «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает, что американцы сократят численность военного контингента в Афганистане, а затем, если талибы воздержатся, продолжат в течение 14 месяцев выводить и свои силы, а также силы союзников по НАТО. Взамен «Талибан» должен отказаться от использования территории страны для нападения на США и другие государства. Таким образом, американские власти признали, что война в Афганистане была проиграна при руководстве его предшественников.

Условия одобрило и международное сообщество. Совет Безопасности ООН поддержал соглашение властями США и движением «Талибан», по-прежнему остающемся террористическим. Теперь же американцы призывают Совбез снять с талибов этот статус и санкции.

Атаки вопреки перемирию

Однако не прошло и недели с момента подписания соглашения, как США нанесли авиаудар по талибам в афганской провинции Гильменд, которые атаковали КПП афганских правительственных сил.

Помимо прочего, вопреки перемирию в Афганистане ежедневно в ходе вооруженных столкновений продолжают гибнуть десятки военнослужащих афганской армии, боевиков и мирных жителей.

Прежде всего это обусловлено тем, что у большинства афганцев укоренилась глубокая ненависть к «иностранным захватчикам» из-за массовых убийств мирных жителей и разрушений гражданских объектов военнослужащими международной коалиции в ходе, возглавляемой США операции «Несокрушимая свобода», длившейся 13 лет.

Кроме того, значительная часть полевых командиров, прежде всего из состава «Сети Хаккани», рассматривает договоренности с американцами как предательство и не намерена отказываться от идеи создания «Халифата» на территории Афганистана.

Это создает почву для перехода части бандформирований талибов на сторону других международных экстремистских группировок, прежде всего афганского филиала запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1) «Велаят Хорасан».



Фактически заключенное между США и афганскими талибами Соглашение не столько способствует стабилизации ситуации в Афганистане, сколько ведет к росту террористической угрозы в регионе, носит для США конъюнктурный характер и преследует цель укрепить рейтинг Трампа накануне президентских выборов.

США не смогли переломить ситуацию

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин заявил ФАН, что за все 18 лет военного присутствия в Афганистане американцам так и не удалось добиться существенных перемен в этой стране.

«Во-первых, США затянули туда Вооруженные силы государств, входящих в блок НАТО. Они находятся там уже более 18 лет. Результаты показали, что они не способны переломить ситуацию, даже когда пик военного присутствия по численности в Афганистане был около 65 тысяч. Соединенные Штаты Америки порой даже вынужденно дистанцируются от лидерства на планете, но при этом не хотят уступить свое доминирование. Они вынуждены сворачиваться на Среднем Востоке, в том числе и в Афганистане», — заметил эксперт в беседе с ФАН.

Уйти с гордо поднятой головой

После заключения соглашения США решили продемонстрировать новым "союзникам", что не намерены допускать беспредела с их стороны. Кроме того, Трамп рассчитывал использовать многочисленных заключенных в качестве разменной монеты, полагает политолог.

«Чтобы уйти оттуда с поднятой головой, якобы выполнив свои основные задачи, связанные с изменением политической ситуации в Афганистане, они пошли на беспрецедентные меры. Мало того, что они с теми, с кем воевали заключают соглашение, так еще и американский президент позвонил главному из руководителей «Талибана», чтобы четко определить, как надо действовать. После того, как они подписали соглашение и обстреляли первый КПП, он дает понять, что подписание соглашения означает, что талибы имеют право беспредельничать в отношении своих коллег. При подписании США попросили отпустить пять тысяч заключенных талибов, но президент не согласился, потому что сам хотел иметь разменную монету, которой будет торговаться с талибами. Тут тоже было разногласие», — подчеркнул Кошкин.

Неработающая бумага

Также эксперт обратил внимание на то, что соглашение выглядит неработающим. Это происходит потому, что талибам на самом деле совсем не нужны условия, навязываемые им Вашингтоном.

«Американцы заключили соглашение с террористами, которые запрещены во многих государствах мира, в том числе и в России. Но они хотят еще подчеркнуть, что это соглашение надо соблюдать. «Талибан» неправильно понял то соглашение, которое с ним подписали Соединенные Штаты. Такой произошел казус. Соглашение обстрелом перечеркнуть нельзя, но при это мы видим, что оно уже выглядит как неработающая бумага. Ведь реально ситуация не изменилась и талибы хотят, чтобы США ушли и забрали свое правительство», — подчеркнул собеседник агентства.

1 Организация запрещена на территории РФ.