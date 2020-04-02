Москва, 2 апреля. Главы российских регионов будут определять, насколько жестким будет режим нерабочих дней. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Регионам виднее, как реализовать режим нерабочих дней, чтобы обеспечить продолжение экономической активности без угрозы здоровью людей», — сказал представитель Кремля.

В четверг президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Путин выразил уверенность в том, что власти страны будут действовать надежно и на опережение. Также он подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля.

Сообщения о вспышке коронавирусной инфекции появились в конце прошлого года. Тогда китайские власти зарегистрировали многочисленные случаи пневмонии у жителей города Ухань. Инфекция быстро распространяется по всему миру. Российские власти предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Многие эксперты уверены, что коронавирус был создан в США. Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков ранее рассказал о новых доказательствах, подтверждающих версию о том, что коронавирус был разработан в Штатах.