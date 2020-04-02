Песков опроверг заявление Трампа о контакте Путина с саудовским принцем

Москва, 2 апреля. Заявление президента США Дональда Трампа о разговоре российского лидера Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, контакта между сторонами на самом деле не было.

«Нет, такого разговора не было», — отметил Песков.

Он также воздержался от предположений, зачем Трамп сообщил недостоверную информацию, передают «Известия».

«Затрудняюсь ответить», — сказал представитель Кремля.

Ранее американский лидер заявил о разговоре между Путиным и Аль Саудом в своем Twitter-аккаунте. Он написал, что имел разговор с саудовским принцем, который накануне контактировал с Путиным, и выразил надежду на сокращение объемов нефтедобычи на 10 миллионов баррелей.

Рынок черного золота обрушился 9 марта после безуспешных переговоров в рамках ОПЕК+. Представители Эр-Рияда настаивали на дополнительном снижении добычи в связи с падением спроса в условиях пандемии коронавируса. Против этих мер выступили Россия и Казахстан.

В четверг, 2 апреля, наблюдается рост цен на нефть, баррель марки Brent стоит 35,99 доллара. На фоне этого рубль демонстрирует скачок по отношению к доллару и евро, передает Федеральное агентство новостей.