Онищенко объяснил, почему Путину пришлось принять жесткие меры по коронавирусу

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко объяснил, почему президенту РФ Владимиру Путину пришлось принять жесткие меры в связи с распространением в России коронавируса. По мнению Онищенко, спокойное, уверенное обращение президента поможет пресечь панические настроения и создаст механизм для налаживания нормальной противоэпидемической работы в регионах.

Ранее в своем обращении Владимир Путин объявил нерабочими дни до конца апреля, а также наделил регионы полномочиями самостоятельно принимать ряд карантинных мер, в зависимости от складывающейся ситуации.

«Президент поступил абсолютно правильно: он дает месячный лаг, но при этом четко говорит, что в каждом конкретном случае нужно принимать решения, исходя из обстановки», — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей.

По мнению парламентария, школы и предприятия малого и среднего бизнеса при улучшении ситуации должны иметь возможность возобновить работу раньше. В то же время, говорит Онищенко, в том, что президент вынужден принимать столь жесткие решения, есть вина органов санитарного контроля, которые до этого недостаточно решительно боролись с эпидемией.

«Слишком дорогую цену мы платим за чью-то нерешительность, за нежелание брать на себя ответственность, — подчеркивает депутат ГД. — Считаю, что в Московской агломерации, в Петербурге, в других крупных городах противоэпидемические меры должны быть усилены, а ответственность за нарушения должна стать более жесткой. А в регионах можно действовать в зависимости от обстановки».

При этом очень важно разъяснять людям смысл принимаемых решений, и тут главная ответственность лежит на СМИ, отмечает Онищенко.

«Самое главное — нужно объяснять людям, что происходит. Не думаю, что у нас много тех, кто хочет, чтобы стало хуже. Но нормальное желание людей во всем разобраться нужно подкрепить профессиональным объяснением ситуации. Надо прекратить вакханалию в прессе, более тщательно подбирать экспертов. Конечно, рейтинги рейтингами, я понимаю — чем страшнее, тем выше читаемость, но давайте не забывать об ответственности. Дестабилизированная, разбалансированная и насмерть перепуганная страна никому не нужна. Давайте проявим профессионализм и ответственность», — говорит собеседник ФАН.

Парламентарий советует тем, кто сегодня на местах принимает решения, ориентироваться на заявление Владимира Путина.

«Спокойная уверенность президента — пример для всех нас. Надо соответствовать решениям, которые он принял. Будем спокойно и уверенно работать», — резюмировал Геннадий Онищенко.

На сегодня в России зафиксировано 3548 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 30 человек скончались. В мире количество зараженных приближается к миллиону, число погибших перевалило за 50 тысяч.