Боевик «Аль-Каиды» и «Братьев-мусульман» претендует на должность проконсула Турции в Ливии

Французский аналитический сайт Global Watch Analysis разоблачил главу Военного совета Триполи Абд аль-Хакима Бильхаджа, который оказался боевиком «Аль-Каиды»1 и «Братьев-мусульман» (террористические организации, запрещены в РФ), но при этом претендует на должность проконсула Турции в Ливии.

Перед тем, как заработать более двух миллиардов долларов США на революции 2011 года, Бильхадж успел побывать в рядах арабских моджахедов в Афганистане, где организовал Ливийскую исламскую боевую группу (ЛИБГ) при участии соотечественников. По возвращении в Ливию он попытался организовать покушение на Каддафи в 1994 году, однако попытка не увенчалась успехом, и он вынужден был бежать в Судан, чтобы вновь примкнуть к Усаме бен Ладену и взять себе новое имя — Абделла Саддек.

После этого он объединился с «Аль-Каидой», однако долго этот союз не продлился — ЦРУ арестовало террориста в Малайзии в 2004 году, после чего спецслужбы тайно передали боевика на родину режиму Каддафи. В Ливии он был заключен в тюрьме Абу-Салим.

Выйти из-под стражи Бильхажду помогли террористы из «Братьев-мусульман» — лидеры террористической группировки сумели убедить сына ливийского лидера Саифа аль-Ислама Каддафи освободить заключенного после внушительного послания, в котором боевик и его сподвижники отрицали идеологию джихада и отказались от насилия. Однако милость сына Каддафи оказалась неоправданной: два года спустя Бильхадж снова взял в руки оружие, и в 2011 году присоединился к восстанию против ливийского лидера, возглавляя «Бригаду мучеников 17 февраля».

После бегства Каддафи боевик захватил Триполи, провозгласив себя командиром Военного совета Триполи, и создал штаб-квартиру в военном аэропорту «Митига», ныне известном как пристанище турецких интервентов.

К бизнесу он пришел не сразу, однако буквально через год Бильхадж уже был в «топе» самых богатых ливийцев, а его состояние оценивалось в более чем два миллиарда долларов США. К 2013 году экс-боевик монополизировал полеты в ливийскую столицу, основав собственную компанию «Аль-Айниха», и «Митига» стал единственным действующим аэропортом, который он же и контролировал.

Разоблачение произошло в начале 2019 года, когда в Британском парламентском отчете его обвинили в создании схем по транспортировке нелегальных мигрантов в Европу — тогда Бильхадж попытался «сбежать от проблем» в Турцию. Согласно сведениям из разных источников, экс-боевик полностью погрузился в бизнес. Однако, как сообщает Global Watch Analysis, в декабре 2019 года, когда турецкий истеблишмент принял решение о переброске партии сирийских наемников в Ливию, Бильхадж предоставил четыре самолета своей авиакомпании для транспортировки более 6000 сирийских наемников.

Сейчас в Турции и Ливии опасаются, что Абд аль-Хаким Бильхадж потребует платы за свои «услуги» — в амбициях нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об Османском халифате Бильхадж отвел себе роль турецкого проконсула в Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.