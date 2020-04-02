Российский рубль вырос на фоне роста цен на нефть

Москва, 2 апреля. Российский рубль улучшил свои позиции по отношению к доллару и евро на фоне новостей о росте цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные мировых бирж.

Как сообщает издание «Экономика сегодня», вечером 2 апреля доллар подешевел до 78 рублей, а евро опустился до 85. При этом улучшились показатели на рынке черного золота. Нефть марки Brent стоит теперь 35,99 доллара за баррель.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что непростое положение на рынке нефти является вызовом для России. Национальный лидер подчеркнул, что текущая ситуация вызывает беспокойство не только в Кремле, но и у членов ОПЕК и США, передавало Федеральное агентство новостей.

Напомним, обвал цен на черное золото произошел в ночь на 9 марта после переговоров в рамках ОПЕК+, закончившихся безрезультатно. Саудовская Аравия предлагала дополнительно сократить объемы нефтедобычи, ссылаясь на падение спроса из-за пандемии коронавируса. Против данных мер выступили Россия и Казахстан.

Глава Минэнерго Александр Новак считает, что продление сделки ОПЕК+ в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, бессмысленно. По его словам, сейчас невозможно дальнейшее снижение добычи нефти, сообщает Ura.ru.