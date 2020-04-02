Российским вузам рекомендовано начать дистанционное обучение с 6 апреля

Москва, 2 апреля. Министерство образование и науки России рекомендует вузам возобновить обучение с 6 апреля, однако занятия проводить в дистанционной форме. Об этом в четверг заявил глава ведомства Валерий Фальков.

Он призвал студентов и преподавательский состав не нарушать режим самоизоляции и показать остальным пример ответственного поведения в условиях коронавируса.

Напомним, что в четверг президент РФ Владимир Путин во второй раз выступил с обращением к населению в связи с эпидемией коронавируса. Он заявил, что введение нерабочей недели позволило выиграть время и мобилизовать все силы на борьбу с инфекцией. Глава государства распорядился продлить выходные до конца месяца.

По словам Путина, благодаря жестким карантинным мерам удалось оградить пожилых людей от коронавируса, предотвратить вспышку болезни в детских садах, школах и вузах.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.

Многие российские регионы ввели режим полной самоизоляции. Гражданам разрешается выходить на улицу только в случае крайней необходимости — в магазин, аптеку и для прогулки с собакой.