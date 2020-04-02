Fitch ухудшило прогноз по цене нефти на 2020 год из-за пандемии коронавируса

Нью-Йорк, 2 апреля. Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings дало негативный прогноз по ценам на нефть в 2020 году.

Специалисты агентства предполагают, что средняя цена за баррель нефти марки Brent в 2020 году будет составлять 35 долларов. Ранее предполагалось, что средняя цена нефти Brent будет составлять 41 доллар. Эксперты отмечают, что на цену влияет падающий спрос и рост величины предложения, которые вызваны влиянием пандемии коронавируса.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии, которая была вызвана новый видом коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей нового вируса во всем мире достигает 937 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 47 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.