Мартынов объяснил, от чего зависит эффективность введенных в РФ карантинных мер

Москва, 2 апреля. Политолог Алексей Мартынов считает, что эффективность карантинных мер в России в борьбе с COVID-19 зависит от того, насколько серьезно отнесется к ним население страны.

В комментарии Федеральному агентству новостей эксперт отметил, что решение президента России Владимира Путина о продлении нерабочих дней до 30 апреля из-за коронавируса продиктовано заботой о гражданах.

«Понятно, что цель этих мер — минимизировать последствия разворачивающейся в России эпидемии коронавирусной инфекции, и создать условия для того, чтобы удар по здоровью российских граждан был максимально легким. [Руководству] важно максимально растянуть эту историю, чтобы погружение в эпидемию прошло постепенно, без резких всплесков, как мы это видели, например, в Италии и некоторых других странах Европы», — считает собеседник ФАН.

По мнению эксперта, эффективность предпринимаемых властями усилий зависит от того, насколько россияне ответственно отнесутся к вынужденным мерам самоизоляции.

«Но, судя по тому, как прошли в таком режиме эти несколько дней, можно сказать, что подавляющее большинство наших граждан ко всему этому относятся серьезно, и я надеюсь, что эти меры достигнут своих целей», — отметил политолог.

2 апреля президент Владимир Путин в обращении к гражданам России объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. При этом регионам предоставляется право самим определять степень строгости изоляционных мер. Нерабочий период может быть сокращен в случае улучшения эпидемиологической ситуации.