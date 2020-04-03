Кулагин объяснил, почему США тяжело переносят нефтяной кризис в отличие от РФ

Цена российской нефти Urals на внутреннем рынке поднялась после увеличения стоимости марки в Северо-Западной Европе до $14,43 за баррель. Эксперт по энергетике, директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин уверен, что на росте цены российской нефти сказались заявления России и Саудовской Аравии о возможном сокращении добычи черного золота.

«Стоимость Urals в Северо-Западной Европе в четверг выросла в абсолютном исчислении на 3,89 доллара за баррель. Произошло это вслед за североморским эталоном, взлетевшим до 14,43 доллара», — говорится в сообщении аналитического агентства Argus.

Аналитики утверждают, что ценовые формулы на европейском рынке являются главным ориентиром при формировании цены на внутреннем нефтяном рынке. Эксперт Вячеслав Кулагин также прокомментировал увеличение стоимости нефти российской марки.

«Цена выросла, потому что были обнадеживающие заявления о том, что производители могут договориться о сокращении добычи нефти. Так, Россия и Саудовская Аравия сообщили, что возможны переговоры. После этого в ОПЕК+ заявили, что переговоры могут пройти в ближайшее время, в частности, называлось 6 апреля, — рассказал Кулагин в интервью Федеральному агентству новостей. — Но это реакция на слова, а не на действия, то есть сейчас идет ожидание рынков. Если переговоров не будет, то котировки пойдут вниз и могут пробивать новые минимумы. Рост действительно большой, но в абсолютных величинах при цене 70–80 долларов за баррель нефти это не 100% или 200%, а 10%».

Кроме того, собеседник ФАН отмечает, что низкие цены на ресурс по-разному отражаются на экономиках нефтедобывающих стран.

«Есть три ключевых игрока на мировом рынке — Россия, Саудовская Аравия и США. Для каждого из них низкие цены на нефть неприемлемы. У Саудовской Аравии бюджет в минусе при 60 долларах за баррель в отличие от России. Там очень быстро исчерпываются резервы, потому что послабление валюты сделать нельзя, так как она жестко привязана к доллару. В Америке проекты, которые планировали запустить, останавливаются. Неизбежно будут банкротства, и сама отрасль очень тяжело это перенесет. Если взять Россию, то у страны будут сложности только у бюджета, а все компании продолжат работу. В Америке такого не произойдет, а будут разорения нефтяных компаний. Интересы Америки сводятся к сохранению своих предприятий и рабочих мест», — поделился мнением эксперт.

Напомним, цены на нефть на мировом рынке резко опустились после провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+. Россия настаивала на продлении договоренностей на действующих условиях, однако в ОПЕК требовали дополнительного снижения добычи. Так как стороны не смогли договориться, с апреля ограничения на добычу черного золота были сняты.

Позже Саудовская Аравия начала резко наращивать объемы добываемой нефти, увеличив их до 13 миллионов баррелей за сутки. В ночь на 31 марта стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в июне текущего года поднялась до 26,98 доллара за баррель на Лондонской бирже.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что нынешняя ситуация с ценами на нефть является серьезным вызовом для России. По его словам, производители и потребители нефти должны выработать решения по смягчению ситуации.