Россиян с пневмонией начнут тестировать на коронавирус

Москва, 2 апреля. Все пациенты, которых госпитализировали с пневмонией, должны сдать тест на наличие коронавирусной инфекции. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Министерства здравоохранения России.

«Все госпитализированные пациенты с пневмониями должны быть обследованы на наличие коронавирусной инфекции, включая лабораторные исследования с использованием тест-систем», — отмечается в сообщении.

В Минздраве добавили, что все данные о людях с пневмонией, подтвержденными случаями заболевания коронавирусом и тех, кто с ними контактировал, будут передаваться в информационную систему учета, которая интегрирована в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Возможность искажения статистики заболеваемости практически исключена, пояснили в ведомстве.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце прошлого года. Тогда китайские власти сообщили о многочисленных случаях пневмонии у жителей города Ухань. 2 апреля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава российского государства выразил благодарность медработникам, которые держат оборону от наступающей эпидемии.