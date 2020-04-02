Доктор Мясников заявил, что 90% зараженных коронавирусом переносят его бессимптомно

Москва, 2 апреля. Более 90% инфицированных коронавирусной инфекцией переносят заболевание бессимптомно. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников.

«90% людей переносят коронавирус бессимптомно, как обычное ОРЗ», — рассказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Он также добавил, дети более защищены от коронавирусной инфекции и являются ее носителями.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии, источником которой является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 937 тысяч человек. От нового вируса погибло более 47 тысяч человек.

В России зарегистрировано 3548 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 235 человек вылечились, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска дальнейшего распространения коронавируса в большинстве регионов РФ введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США могут быть причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.