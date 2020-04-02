Тиньков рассказал, когда покинет руководство банка

Москва, 2 апреля. Глава совета директоров «Тинькофф Банка» Олег Тиньков в ближайшие недели покинет свой пост.

Банкир отметил, что в октябре прошлого года начал процесс передачи акций «Тинькофф» из двух частных компаний, которые он контролирует, в семейный трастовый фонд. Эти меры позволят семье предпринимателя сохранить контроль над банком даже в случае его смерти.

«Переход прав владения вступил в силу 19 марта 2020 года. При этом я намерен покинуть пост председателя совета директоров «Тинькофф Банка» в течение ближайших нескольких недель», — заявил Тиньков.

Бизнесмен добавил, что после ухода с поста главы совета директоров он намерен заняться своим здоровьем, что сейчас является его главным приоритетом. Отметим, что у Тинькова диагностирована лейкемия.

В настоящий момент банкир находится в Лондоне. Власти США добиваются его экстрадиции, обвиняя предпринимателя в подаче ложной налоговой декларации. По американскому законодательству Тинькову грозит 6 лет тюрьмы, если его вина будет доказана.

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Вадим Гутник заявил, что заболевание, диагностированное у Олега Тинькова, имеет свою специфику и требует срочного лечения. Специалист порекомендовал ему отложить все дела в сторону.

Тиньков — один из наиболее успешных российских предпринимателей. Помимо банка «Тинькофф» он основал сеть магазинов бытовой техники «Техношок», заводы по производству полуфабрикатов «Дарья» и сеть ресторанов «Тинькофф».