В Минобороны ответили на критику издания La Stampa российской помощи Италии

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков прокомментировал попытки итальянского издания La Stampa дискредитировать миссию России, назвав его сотрудников манипуляторами и опровергнув их «низкопробные русофобские фейки времен холодной войны». Он также уточнил, что им известны реальные заказчики этой медиакампании, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Итальянское СМИ La Stampa крайне критично освещает помощь России итальянскому народу начиная с прибытия российских самолетов в Италию.

«Так, доставленное в Италию российское оборудование по борьбе с вирусными инфекциями La Stampa, ссылаясь на мнение какого-то отставного фельдфебеля несбывшихся побед, сразу определило «бесполезным», — комментирует Конашенков. — Большинство российских врачей и эпидемиологов изданием названы «специалистами биологических войн». Те же, кто не удостоился попасть в эту категорию, были ожидаемо зачислены в разряд представителей российской военной разведки».

Представитель Минобороны РФ напомнил, что российские эпидемиологи со своими итальянскими коллегами «вместо биологической войны» работают в 65 домах престарелых в Бергамо. Российские военные медики рядом с итальянскими военнослужащими «вместо создания «агентурных сетей» разворачивают отделения интенсивной терапии для спасения пораженных вирусом итальянских граждан в новом полевом лагере Бергамо».

Напомним, 21 марта президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность оказать стране помощь в борьбе с коронавирусом. В ночь с 24 на 25 марта в Италию ушел уже пятнадцатый борт ВКС РФ. Россия перебросила в Апеннины более сотни военных эпидемиологов, вирусологов, реаниматологов и терапевтов, а также мобильные лаборатории для диагностики вирусных заболеваний. Российские войска РХБЗ отправили в Италию одну из своих 15 лабораторий, 20 машин для проведения специальной обработки из 2065 единиц и 66 человек из числящихся в составе подразделений РХБЗ 20 тысяч военнослужащих.

«Вопреки навязываемым La Stampa фейкам, цели российской миссии 2020 года в Бергамо открыты, конкретны, прозрачны и чисты, — заявил Игорь Конашенков. — Это бескорыстная помощь итальянскому народу, оказавшемуся в бедственном положении из-за пандемии COVID-19. И лучшей наградой за прилагаемые усилия российских военных специалистов станут спасенные жизни и здоровье максимально возможного числа граждан вечной Итальянской Республики».

Официальный представитель Минобороны РФ также выразил отношение России к «реальным заказчикам» медиакампании в La Stampa и подчеркнул, что они известны ведомству.

«Рекомендуем усвоить древнюю мудрость: Qui fodit foveam, incidet in eam: кто роет яму другому, упадет в нее сам, — написал Конашенков в публикации в Facebook и добавил на английском. — А чтобы было понятнее: Bad penny always comes back».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что за опубликованными в итальянской газете La Stampa вбросами о «бесполезности» российской помощи стоит некая компания, зарегистрированная в Великобритании. Дипломат подчеркнула, что газета ссылалась на сомнительные источники, которых, возможно, вообще не было, и в итоге предоставила неверную информацию об отправленном Москвой грузе.

«Реагируя на этот вброс, удалось установить и посредника — зарегистрированную в Лондоне компанию, <…> представители которой категорически отказались предоставить какую-либо информацию об этой сделке, которая упоминалась в статье, и ответить на соответствующие вопросы, в том числе относительно местонахождения, стоимости и характеристик груза, а также его отправителя и получателя», — сообщила представитель МИД.

По словам Захаровой, в статье шла речь о коммерческой поставке, организованной по непрозрачной схеме, к которой официальная Москва не имела никакого отношения, однако La Stampa подала это «в контексте гуманитарных усилий России».

Добавим, Италия сейчас занимает второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом. Итальянцы приветствуют помощь со стороны Москвы, благодарят Россию в соцсетях, а специально для российских врачей недавно приготовили итальянский вариант русского борща, чтобы отблагодарить наших медиков.