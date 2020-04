В Минобороны ответили на критику издания La Stampa российской помощи Италии

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков прокомментировал попытки итальянского издания La Stampa дискредитировать миссию России, назвав его сотрудников манипуляторами и опровергнув их «низкопробные русофобские фейки времен холодной войны». Он также уточнил, что им известны реальные заказчики этой медиакампании, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Итальянское СМИ La Stampa крайне критично освещает помощь России итальянскому народу начиная с прибытия российских самолетов в Италию.

Представитель Минобороны РФ напомнил, что российские эпидемиологи со своими итальянскими коллегами «вместо биологической войны» работают в 65 домах престарелых в Бергамо. Российские военные медики рядом с итальянскими военнослужащими «вместо создания «агентурных сетей» разворачивают отделения интенсивной терапии для спасения пораженных вирусом итальянских граждан в новом полевом лагере Бергамо».

Напомним, 21 марта президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность оказать стране помощь в борьбе с коронавирусом. В ночь с 24 на 25 марта в Италию ушел уже пятнадцатый борт ВКС РФ. Россия перебросила в Апеннины более сотни военных эпидемиологов, вирусологов, реаниматологов и терапевтов, а также мобильные лаборатории для диагностики вирусных заболеваний. Российские войска РХБЗ отправили в Италию одну из своих 15 лабораторий, 20 машин для проведения специальной обработки из 2065 единиц и 66 человек из числящихся в составе подразделений РХБЗ 20 тысяч военнослужащих.

Официальный представитель Минобороны РФ также выразил отношение России к «реальным заказчикам» медиакампании в La Stampa и подчеркнул, что они известны ведомству.

«Рекомендуем усвоить древнюю мудрость: Qui fodit foveam, incidet in eam: кто роет яму другому, упадет в нее сам, — написал Конашенков в публикации в Facebook и добавил на английском. — А чтобы было понятнее: Bad penny always comes back».