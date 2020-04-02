Сенатор Климов объяснил, почему помощь России для США не была бесплатной

Доставленный самолетом в США российский груз со средствами борьбы с коронавирусом — это не гуманитарная помощь, как могли подумать некоторые, и поэтому нет ничего удивительного в том, что за нее было заплачено. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Так собеседник ФАН отреагировал на заявление Государственного департамента США о том, что доставленный из нашей страны груз не был бесплатным (тем не менее, как сообщила позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, половину денег на него дал Российский фонд прямых инвестиций). Климов был очень удивлен, узнав, что кто-то решил, что наша страна предоставляет чрезвычайно дорогие средства борьбы с коронавирусом американцам бесплатно.

«Никто и никогда на официальном уровне не называл эти поставки гуманитарной помощью! — заявил сенатор. — Мы прислали Соединенным Штатам то, чего у них не хватало, вот и все! Конечно, мы тем самым оказали большую услугу американцам, однако назвать это чистой благотворительностью нельзя — это не Гватемала, в конце-то концов, или какое-нибудь слаборазвитое африканское государство. США — это первая экономика мира, и я не вижу ни малейшей причины, по которой они не могли бы заплатить нам за столь необходимые им вещи». Парламентарий заметил, что среди поставленных в Соединенные Штаты средств борьбы с коронавирусом были отнюдь не «консервы и маски», а дорогостоящее и эксклюзивное оборудование. И мы согласились снабдить их этим, несмотря на то, что они в своих законах официально именуют нас своими противниками и требуют от всего мира проводить политику «сдерживания» и изоляции России, вводят санкции. И тем не менее: попросил президент США Дональд Трамп Владимира Путина оказать, я бы так это назвал, содействие — и получил его в том объеме, о котором они договаривались!»

Климов также объяснил, почему в случае Италии (которой РФ также помогает бороться с коронавирусом, поставляя туда намного более серьезные силы, чем в США) все работает по-другому: это, в отличии от Соединенных Штатов, «маленькая страна», у которой не хватило ни сил, ни средств противостоять COVID-19.

«Мы им на подмогу послали, давайте уже говорить прямо, наши войска с собственным оборудованием. Это специалисты очень высокого уровня — возможно, самого высокого в мире — по борьбе с радиационным, химическим и бактериологическим заражением. И, кстати, помогая итальянцам, мы помогаем и себе, узнавая много новых данных о коронавирусе», — уверен парламентарий.

Напомним, по состоянию на вечер 2 апреля, всего в мире обнаружено 965 246 случаев заболевания COVID-19. При этом 203 007 человек — выздоровели, а 49 236 — погибли. Число заболевших в РФ — 3548 (235 — вылечились, 30 — умерли).