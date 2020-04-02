Врач развеял миф о пользе алкоголя в период пандемии

Москва, 2 апреля. Употребление крепкого алкоголя не только не спасает от заражения коронавирусом, а наоборот, повышает риск заболеть. Об этом сообщил главный врач-инфекционист центрального административного округа Москвы столичного департамента здравоохранения, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев.

По словам врача, регулярное употребление алкоголя даже в малых дозах, к примеру 30–45 миллилитров водки, пагубно влияет на иммунную систему, повышая риск заражения.

«Риск заразиться будет гораздо выше у человека, который каждый день проводит такую «дезинфекцию», поэтому это миф», — заявил Акинфиев.

Врач предположил, что миф о пользе алкоголя появился из инструкции медиков по работе с особо опасными инфекциями. В ней сказано, что после контакта с пациентом с особо опасной инфекцией врач должен прополоскать рот 70-процентным спиртом.

«Но при учениях никто еще не пробовал полоскать 70-процентным спиртом, потому что только особо подготовленные могут взять в рот такую концентрацию», — добавил Акинфиев.

Напомним, вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 3548, 235 пациентов выздоровели, 30 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 771. Всего проведено более 536 тысяч тестов на коронавирус.

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