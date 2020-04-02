Либералы предпочитают не замечать ущемление свобод на Западе в связи с пандемией COVID-19

Москва, 2 апреля. Российские либеральные СМИ сознательно умалчивают о жестких методах борьбы против коронавируса в США и Европе. При этом журналисты «оппозиционных» изданий продолжают критиковать меры, которые предпринимает правительство РФ.

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, корреспондент «Новой Газеты» Кирилл Мартынов, а также общественник Леонид Гозман и политолог Екатерина Шульман уже заявили о незаконности режима самоизоляции. Они считают жесткие ограничения посягательством на свободы граждан РФ, передает издание Nation News.

Видимо, указанные деятели желают повторения в России сценария, который сейчас наблюдается в либеральных Италии и США, где аналогичные меры были приняты слишком поздно.

Как известно, в Северной Америке и Европе сейчас ситуация, близкая к катастрофе. США, Италия и Испания уже обогнали Китай по количеству зараженных, а Апеннины возглавляют печальную статистику по числу смертей от коронавируса. Остается вопрос: не потому ли в этих странах такое тяжелое положение, что власти до последнего боялись ущемить свободы граждан, в отличие от Пекина, сразу начавшего решительные действия.

Однако и в Европе, и в Америке сейчас действует не менее жесткий режим, чем в России. Так, в ряде штатов США выйти на улицу можно, только чтобы выгулять домашних животных, купить продукты и сходить в аптеку. В иных случаях людей наказывают значительными штрафами.

«У нас в городе самоизоляция. Мы дисциплинировано сидим по домам. Если нет необходимости, то не выходим. Власти просят сидеть дома, чтобы остановить дальнейшее распространение», — рассказал журналист Георгий Цихисели, находящийся сейчас в Нью-Йорке.

Еще большие взыскания за нарушения ждут предпринимателей.