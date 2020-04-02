Время комендантского часа в выходные дни увеличат в Сирии

Дамаск, 2 апреля. Время комендантского часа увеличили в Сирии. Соответствующее решение приняло правительственное собрание республики по противодействию коронавирусу.

Как передает сирийское государственное агентство САНА, время комендантского часа увеличили на шесть часов в выходные дни.

«Принято решение о комендантском часе на всей территории Сирии в субботу и пятницу, начиная с 12.00 часов дня до 6.00 утра следующего дня, начиная с сегодня и до следующих распоряжений», — говорится в сообщении.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Главные симптомы заболевания — сдавленность в груди, высокая температура, сухой кашель. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире.

Напомним, ученые из университета Гонконга выяснили, что переливание крови от переболевших коронавирусом людей может помочь при лечении новых пациентов. Специалисты решили провести эксперимент на сирийских золотистых хомяках. Отмечается, что их белок ACE2 схож с человеческим.