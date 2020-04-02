Социальный мониторинг позволит Москве не допустить ошибок Италии

Москва, 2 апреля. Власти Москвы не стали опровергать информацию о подготовке специального мобильного приложения для социального мониторинга, которое станет обязательным для всех жителей города.

Речь идет о программе, которая будет отслеживать перемещение москвичей. Для этого каждому нужно будет зарегистрироваться на сайте московской мэрии и получить специальный QR-код. Чтобы выйти на улицу для покупки продуктов, прогулки с собакой или выноса мусора, нужно будет написать заявку-уведомление. Те же правила распространяются на поездку в другой район или за город.

Московские камеры, оборудованные системой распознавания лиц, будут следить, чтобы никто не нарушал карантин, а самих нарушителей до дома будут провожать сотрудники полиции и Росгвардии.

Глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко заявил, что техническая готовность для воплощения этих планов у мэрии есть, однако точно сказать можно будет только после выхода официального решения городского правительства.

Многие представители либерального сообщества уже начали обвинять власти в создании «электронного концлагеря». Некоторые из них даже обратились в Роскомнадзор с требованием признать социальный мониторинг незаконным.

В то же время портал «Политика сегодня» сообщает, что подобные жесткие меры позволят России избежать главной ошибки Италии, Испании и других западных стран, которые стали очагами коронавируса из-за беспечного отношения к угрозе. К примеру, в Италии власти лишь рекомендовали гражданам сидеть дома. Эта рекомендация была благополучно проигнорирована, и сегодня страна находится на втором месте по числу заразившихся в мире.

Отметим, что россияне сперва тоже довольно легкомысленно отнеслись к угрозе. Некоторые сбегали из карантина, другие ездили на шашлыки, когда эпидемия уже вовсю гуляла по стране.