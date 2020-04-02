Путин продлил нерабочие дни до конца апреля. События дня. ФАН-ТВ

Режим нерабочих дней с сохранением заработной платы в России продлен до конца апреля. Однако, его могут сократить, если позволит обстановка в стране. Об этом Владимир Путин сообщил сегодня во время обращения к россиянам.

Президент отметил, что выходная неделя и режим самоизоляции, который действует во многих регионах, позволили выиграть время для упреждающих действий, наращивания ресурсов системы здравоохранения и для того, чтобы в целом максимально эффективно бороться с эпидемией.

«Пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну, с сохранением за работниками их заработной платы», — сказал президент.

Владимир Путин отметил, что ситуация в регионах нашей страны складывается по-разному. В одних, коронавирус уже создал серьезную угрозу для населения, например, в Москве. А есть регионы, где не зафиксировано ни одного случая заражения. Соответственно, в разных субъектах требуются разные ограничительные меры. Какие именно — будут решать главы регионов.

«Главам субъектов Федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территории, как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры», — заключил Путин.

При этом по-прежнему будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медучреждения, аптеки, магазины товаров первой необходимости и службы жизнеобеспечения.

«Уважаемые граждане России, прошу и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов. Беречь себя и своих близких. <…> Крайне важными, в ряде случаев решающими, были и остаются наши общая ответственность и взаимоподдержка», — подытожил глава государства.

Президент также отметил, что сейчас важно сохранить рабочие места и доходы людей.

Напомним, что на сегодняшний день количество зараженных в мире уже превысило 960 тысяч. Около пятидесяти тысяч пациентов с коронавирусом погибли. В нашей стране количество инфицированных продолжает расти.

Отметим, что первые два случая коронавирусной инфекции в России были зарегистрированы 31 января. Сегодня зафиксировано уже больше трех с половиной тысяч пациентов.