Доставка СИЗ «Альянсом врачей» в Окуловку стала неудачной акцией саморекламы Васильевой

Акция главы «Альянса врачей» Анастасии Васильевой по доставке медицинского груза в город Окуловка в Новгородской области из Москвы закончилась провалом. Руководителя профсоюза задержали сотрудники полиции за нарушение режима самоизоляции и привлекли к административной ответственности. Есть основания полагать, что Васильева сама себе выписала «разрешение на нарушение самоизоляции».

«Активизация альянса»

В конце марта 2020 года глава общественного профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева объявила о запуске нового социального проекта «Всероссийская мединспекция», в рамках которого запланировано снабжение медиков России средствами индивидуальной защиты (СИЗ) для работы с коронавирусными больными и другими предметами необходимости. Финансовая поддержка проекта была обеспечена фандрайзинговой компанией, благодаря которой удалось собрать несколько миллионов рублей.

Деньги были потрачены на маски, респираторы, костюмы и иные медицинские принадлежности. Сегодня утром Анастасия Васильева вместе с представителями профсоюза выдвинулась из Москвы в Новгородскую область, чтобы доставить медикам города Окуловка гумпомощь.

Однако на трассе М-11, в нескольких километрах от Окуловки автомобиль с Васильевой был остановлен сотрудниками полиции и ГИБДД.

Всех, кто принимал участие в доставке груза, задержали и отправили в ОВД Окуловки для составления протоколов об административном нарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ, а машина отправлена на штрафстоянку. Причина задержания — нарушение режима самоизоляции. Журналист Илиас Меркури в своем Telegram-канале сообщил, что конфискация авто связана с отсутствием документов на транспорт. Об этом нюансе сама Васильева умолчала, хотя в социальных сетях «Альянса врачей» регулярно появляется актуальная информация о произошедшем.

Либеральное крыло Москвы критически отнеслось к факту задержания сотрудников «Альянса врачей». Блогер Алексей Навальный и вовсе назвал остановку «медконвоя» преступлением, а власти страны именовал «врагами народа».

Однако ситуация неоднозначная и сейчас говорить о неправомерности задержания представителей «Альянса врачей» рано. Дело в том, что на территории Новгородской области введен режим самоизоляции, в рамках которого юридические и физические лица, осуществляющие деятельность на территории Новгородской области в нерабочую неделю, должны уведомлять о своих перемещениях, а также получать подтверждения в соответствии с указами губернатора Новгородской области №№ 45 и 48. Иными словами, установленный уведомительный порядок был нарушен. Наличие справок и пропусков от профсоюза «Альянс врачей», главой которого Васильева и является, может быть недостаточным обоснованием для работы в Новгородской области. А именно на эти документы ссылается глава профсоюза, отстаивая свою невиновность. Есть основания полагать, что Васильева сама себе выписала «разрешение на нарушение самоизоляции».

Сорвалась «рекламная акция»?

Ситуация несколько странная и имеет признаки заранее подготовленной и срежиссированной «рекламной акции». Об этом свидетельствуют следующие обстоятельства. Во многих городах России вслед за Москвой был введен усиленный режим самоизоляции, устанавливающий более жесткий контроль за перемещением граждан. Васильева об этом не знать не могла, так как новости на эту тему писали все крупные СМИ. В сложившейся обстановке логично предположить, что правоохранительные органы обострят внимание и будут досматривать машины на трассах, особенно с иногородними номерами. Будут требовать официальные разрешения и справки.

Учитывая срочность введения приказов, спецформ уведомления, авральную работу госорганов, не лишним было бы подумать о доставке помощи медикам без личного выезда. Мог ли такое организовать «Альянс врачей»? Более чем. Собранные деньги или их часть могла быть перечислена в больницу, местный Минздрав или на счет ответственного человека, который закупил бы средства СИЗ. Была возможность наладить контакт с местными волонтерами, общественными организациями, коих там немало, или Общественной палатой Новгородской области. Специализированные сервисы доставки, в том числе работающие на территории НО, тоже можно было взять в расчет.

Но вместо безопасных и очевидных мер Васильева самостоятельно отправилась в поездку «Мединспекции» без нужных документов и в условиях жесткого карантинного контроля. Почему? Возможно, это была подготовленная «рекламная акция» для демонстрации работы «Альянса врачей» или собственная PR-акция, а интересы медиков и жителей были на втором плане. Возможно, глава профсоюза знала, что ее задержат и появится еще один повод для критики властей.