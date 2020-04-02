Перенджиев: Турция поплатится за поддержку ПНС международной изоляцией

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари выступил с заявлением о потерях в протурецких формированиях Правительства национального согласия (ПНС) во время очередной атаки.

Он уточнил, что в результате точечных контрударов ЛНА по объектам ПНС 31 марта в Мисурате погибли 20 турецких наемников: 7 из них убиты при атаке на оперштаб и еще 13 в ходе ударов по Военно-воздушной академии. Последнюю турецкие отряды, выступающие на стороне ПНС, использовали в качестве стартовой площадки для запуска беспилотников. По данным ЛНА, с апреля 2019 года силы фельдмаршала Халифы Хафтара сбили свыше 50 турецких БПЛА.

Гибель турецких военнослужащих ударит по позициям Анкары на международной арене, заявил в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Протурецкие силы реально несут серьезные потери. Все, что сейчас происходит в Ливии при содействии Анкары, говорит о том, что это была авантюра. И она провалилась. Впоследствии все это поймут. И пострадает в первую очередь Турция, это негативно скажется на политическом будущем президента Реджепа Тайипа Эрдогана, потому что счет за гибель, как минимум турецких военных, я не говорю сейчас о сирийских наемниках, предъявят именно ему», — объяснил он.

Турции грозит международная изоляция за поддержку ПНС

Немаловажным фактором является и то, что Турция спонсирует не просто нелегитимное, согласно Схиратским соглашениям, «правительство». Вооруженные силы ПНС состоят из террористических группировок, которые поддерживает Эрдоган, напомнил эксперт. Практически во всех структурах так называемого Правительства нацсогласия числятся выходцы из ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ. — Прим. ФАН) и «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ. — Прим. ФАН).

«Уже сегодня возникают вопросы, что они [турки] делают в Ливии. В ближайшее время интерес по этому поводу возрастет, и выяснится, что Турция выступала не просто на стороне нелегитимного ПНС, а фактически воевала за террористические организации. По сути Эрдоган поддерживает и финансирует джихадистов. Сейчас Анкара уже несет потери в Ливии. Скоро протурецкие формирования ПНС будут разгромлены антитеррористической силой, то есть ЛНА. Для правительства Турции будет очень прискорбно признавать такого рода союзничество, когда от них отвернется все международное сообщество», — заявил политолог.

Он добавил, что нынешние обвинения в отношении Турции и их действий в Ливии померкнут на фоне открытого союзничества с террористами, когда весь мир противостоит их распространению.

«Все обвинения к Анкаре по поводу нарушений оружейного эмбарго в Ливии, контрабанды живой силы и вооружения, незаконного сотрудничества с нелегитимным «правительством» уйдут на второй план. В фокусе внимания окажется приверженность турецкого правительства такому же террористическому режиму, как и у так называемого Правительства национального согласия. Так что сейчас Эрдоган практически своими руками создает себе механизм свержения», — сказал политолог.

Турецкое общество против присутствия Анкары в Ливии

Перенджиев обосновал свой прогноз тем, что в самой Турции уже давно проистекает экономический кризис. Турецкое общество не понимает, почему государство спонсирует боевиков, а не занимается внутренними проблемами страны. Помимо этого, в Ливии гибнут их сограждане, непонятно зачем и за кого воюющие.

«Недовольство в связи с гибелью турецких военнослужащих будет расти. Турецкое общество жестко на это среагирует, в том числе и политические силы, которые уже высказываются по этому поводу. Очевидно, что в Ливии туркам делать нечего. Не стоит забывать, что Турция испытывает крупные внутриэкономические проблемы, поэтому финансирование ПНС вряд ли устраивает население страны, которое переживает кризис. Таким образом, чем больше ПНС и его протурецкие формирования будут терпеть поражений и нести потерь, не только в живой силе, но и в технике, тем больше будет возрастать недовольство внутри Турции», — констатировал он.

Турция заявляет, что отправляет в Ливию инструкторов для боевиков ПНС. Заявления, а также фото и видео отчеты ЛНА о нарушениях режима прекращения огня со стороны протурецких формирований ПНС нивелируют данные Анкары. Помимо этого, известно, что во время контрударов ЛНА, которая блокирует многочисленные атаки ПНС, турки несут потери не только в живой силе, но и в боевой технике.

Поэтому все заявления турецкого правительства, что турецкие формирования не участвуют в активных боевых действиях против ЛНА, не соответствуют действительности. Также несостоятельно выглядят и отчеты о незначительных потерях Турции в Ливии.

Боевики заражают коронавирусом мирное население Турции и Ливии

Вспышка COVID-19 в Турции и Ливии также говорит о том, что Эрдоган не пытается обезопасить народ от распространения вируса. И это может сыграть свою роль в ослаблении позиций турецкого президента и его союзников из Ливии.

«В условиях распространения эпидемии коронавируса действия Турции не поддаются никакой логике, наемники курсируют в Африку и обратно, что идет вразрез с элементарными методами борьбы с пандемией. Понятно, что все эти боевики либо погибнут, либо останутся инвалидами, потому что Ливийская национальная армия наращивает собственную мощь. Однако это не значит, что мирные граждане Ливии и Турции должны страдать. Ливийцы воспринимают и ПНС и турок, как наймитов, иностранную, чужую силу. Поэтому сопротивление будет набирать обороты», — добавил эксперт.

В заключение Перенджиев напомнил о необходимости открыто говорить о ситуации в Ливии и оценил работу пресс-службы ЛНА.

«Хотелось бы отдельно отметить работу представителей Ливийской национальной армии, их пресс-службы, которая прикладывает максимальные усилия, чтобы донести до международного сообщества реальную картину происходящего в стране. Сейчас очень важно выдавать правдивую информацию и говорить о том, что ПНС — это террористическая сила, и турки выступают на ее стороне. Ни у кого не должно оставаться иллюзий на этот счет», — резюмировал политолог.

Турция продолжает нарушать оружейное эмбарго в отношении Ливии и перебрасывает в африканское государство живую силу. Анкара, только по официальным данным, направила десятки военнослужащих в Триполи для поддержки главы «Минобороны» и премьер-министра так называемого Правительства национального согласия Файеза Сарраджа.

Недавно в Мисурату прибыло 72 сирийских наемника, несколько из них оказались заражены коронавирусом. Напомним, что 18 марта Ливия объявила гуманитарное перемирие в связи с необходимостью предотвратить распространение пандемии. Однако 25 марта боевики ПНС развернули широкомасштабную наступательную операцию под названием «Шторм мира». Таким образом, нелегитимное «правительство» открыто нарушает не только режим прекращения огня, объявленный 12 января, но и препятствует борьбе с COVID-19.

1 Организация запрещена на территории РФ.