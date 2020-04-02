Россия отправит гуманитарную помощь в Сербию для борьбы с коронавирусом

Москва, 2 апреля. Россия окажет Сербии гуманитарную помощь для борьбы с распространением коронавируса, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Решение о предоставлении гуманитарной помощи было принято по итогам переговоров президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича.

«В духе традиционно дружественных российско-сербских отношений условлено об оказании гуманитарной помощи Сербии в целях противодействия распространению инфекции», — сообщили в Кремле.

В пресс-службе российского лидера отметили, что помощь будет предоставлена по линии министерств обороны и включает направление специалистов.

Напомним, вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

По последним данным, число зарегистрированных случаев коронавируса в мире превысило 966 тысяч, почти 50 тысяч человек скончались. В Сербии выявлено 1,1 тысячи человек с коронавирусом, в том числе 111 за последние сутки, 31 человек скончался.