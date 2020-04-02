Владимир Уйба назначен врио главы Республики Коми

Москва, 2 апреля. Владимир Уйба назначен на должность временно исполняющего обязанности главы Республики Коми. Соответствующий указ опубликован на официальном сайт президента России.

Документ «О досрочном прекращении полномочий Главы Республики Коми» подписал президент России Владимир Путин.

Ранее Сергей Гапликов сообщил, что принял решение уйти с должности главы Республики Коми. Об этом он заявил в видеообращении к жителям региона.

Напомним, о намерении покинуть пост объявил и губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Президент РФ Владимир Путин принял его отставку. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Александр Цыбульский.