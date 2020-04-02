Москва, 2 апреля. Граждан России освободят от пеней за неуплату или неполную оплату услуг ЖКХ. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

По его словам, члены Совета Федерации подготовил предложения, которые позволят освободить россиян от пеней за неуплату услуг ЖКХ.

«Вместе с Минстроем РФ нами подготовлены четыре законопроекта, которые должны помочь значительному числу граждан», — сказал Турчак.

Он также добавил, что в период действия режима самоизоляции управляющие компании не будут начислять пени за неоплату услуг ЖКХ, взносов на капремонт и вывоз мусора.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 937 тысяч человек. От коронавируса погибло более 47 тысяч человек.

В России зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 235 человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения вируса в большинстве регионов РФ введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.