Россияне высказались о продлении карантина из-за коронавируса

Москва, 2 апреля. Менее половины жителей России поддерживают идею о продлении карантина из-за сложившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob.

В открытом опросе на данную тему приняли участие 1600 представителей экономически активных граждан из всех округов России.

Так, за продление ограничительных мер высказались 46% опрошенных россиян. 32% выступили против данной меры. 22% затруднились дать однозначный ответ на вопрос о необходимости продления карантина на территории РФ.

Отмечается, что женщины чаще высказывались за продление ограничительных мер, чем мужчины: 48% против 44% соответственно.

Также результаты опроса показали, что жители Москвы, которые находятся в наиболее жестком режиме карантина, хотят побыстрее выйти на работу. 56% горожан, которые работают удаленно, заявили, что вышли бы на работу уже завтра.