Цымбалюк-Романовская опровергла слухи о выходе замуж за сына Джигарханяна

Москва, 2 апреля. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская опровергла слухи о выходе замуж на сына Армена Джигарханяна.

«Дорогие друзья! Сегодня — первое апреля! После развода моя жизнь выглядит именно так. Впрочем, как и жизнь остальных «персонажей», — пишет она в Instagram.

Ранее СМИ сообщили, что Цымбалюк-Романовская якобы вышла замуж за Степана Джигарханяна — пасынка ее бывшего супруга. При этом некоторые издания утверждали, что пианистка находится на втором месяце беременности.

Виталина была замужем за Арменом Джигарханяном два года. Пара со скандалом развелась в 2017 году. Актер обвинил свою экс-супругу в «причинении нравственных страданий», а также в том, что она хитростью завладела принадлежащими ему квартирами и перехватила руководство театром.

Отметим, что он стал не единственным, у кого были претензии к женщине. В начале марта Кунцевский суд Москвы обязал Цымбалюк-Романовскую выплатить бизнесмену Юрию Растегину 1,67 млн рублей, которые пианистка взяла взаймы на ремонт квартиры на Молодогвардейской улице. Деньги бизнесмен дал авансом в счет половины квартиры, которую позже выкупил у супруга Виталины. Она подписала долговую расписку.

После развода с Джигарханяном Цымбалюк-Романовская некоторое время встречалась с молодым певцом Прохором Шаляпиным — финалистом музыкального шоу «Фабрика звезд», однако в конце прошлого года пара рассталась. По словам Татьяны Гудзевой, инициатором разрыва отношений стал Шаляпин.