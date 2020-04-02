Глава «Альянса врачей» Васильева сбежала из Москвы, испугавшись карантина

Москва, 2 апреля. Руководитель так называемой профсоюзной организации «Альянс врачей» Анастасия Васильева нарушила режим карантина, введенный в Москве для борьбы с коронавирусом. Проигнорировав рекомендации властей и коллег-медиков, она совершила поездку в Новгородскую область.

Васильева, по-видимому, испугалась жесткого режима изоляции, в условиях которого не просто оставаться на плаву в медиапространстве, нужном российским «оппозиционерам» как воздух. Для прикрытия откровенно безответственного поступка глава профсоюза объявила, что хочет привезти в региональные больницы по 500 штук медицинских масок, перчаток и десяток одноразовых халатов. При этом, как сообщает издание «Политика сегодня», в Новгородскую область каждую неделю поставляются по 50 тысяч средств индивидуальной защиты.

Однако «героическая» поездка Васильевой закончилась провалом и разоблачением. Автомобиль соратницы блогера Алексея Навального остановили полицейские и оформили в отношении нее протокол за грубое несоблюдение правил карантина.

Судя по всему, глава «Альянса врачей» в спешке покидала столицу, поскольку документов на транспортное средство сотрудники правоохранительных органов не обнаружили.

Вероятный штраф в 30 тысяч рублей вряд ли остудит пыл Васильевой, привыкшей, как и Навальный, проводить свои бесполезные акции за счет доверчивых подписчиков.