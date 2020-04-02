Архангельскую область и Ненецкий округ могут объединить в новый субъект РФ

Москва, 2 апреля. Архангельская область может объединиться с Ненецким округом в один регион после отставки губернатора области Игоря Орлова. Об этом рассказал депутат Государственной думы Андрей Палкин.

По его словам, новый объединенный субъект Российской Федерации может возглавить губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, передает «Царьград».

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Российский лидер назначил временным главой региона Александра Цыбульского.

«Назначить Цыбульского Александра Витальевича временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области, приняв его отставку с должности губернатора Ненецкого автономного округа по собственному желанию», — говорится в указе.

Отмечается, что Орлов объяснил свой уход результатами проведенных социологических исследований. Он пришел к выводу, что подготовкой региона к предстоящим губернаторским выборам должен заниматься кто-то другой.