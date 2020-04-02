Путин назначил Бездудного врио главы Ненецкого автономного округа

Москва, 2 апреля. Президент РФ Владимир Путин назначил Юрия Бездудного временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Бездудного Юрия Васильевича временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа», — говорится в указе.

Ранее должность главы НАО занимал Александр Цыбульский. В четверг он подал заявление об отставке и был назначен врио главы Архангельской области вместо оставившего пост Игоря Орлова.

Бездудный занимал пост заместителя губернатора Ненецкого автономного округа и курировал работу аппарата администрации НАО и Департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО.