Клинцевич объяснил порядок действия мер, предложенных Путиным для борьбы с коронавирусом

Член Совета Федерации Франц Клинцевич объяснил порядок действия мер, предложенных президентом России Владимиром Путиным для предотвращения распространения коронавируса. В своем обращении к нации Владимир Путин распорядился продлить в России режим оплачиваемых нерабочих дней до конца апреля (соответствующий указ уже подписан), а также наделил регионы необходимыми полномочиями для введения дополнительных мер для противодействия эпидемии.

По мнению члена комитета Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича, решения президента определены непростыми обстоятельствами, связанными с быстрым распространением инфекции во всем мире, в том числе в России.

«Президент абсолютно четко сказал: у нас много регионов, и все они разные. Ситуация в каждом регионе своя. Именно поэтому президент дал возможность руководителям регионов принимать решения самостоятельно, в зависимости от местных особенностей и складывающейся картины», — подчеркнул сенатор в комментарии Федеральному агентству новостей.

Необходимость этих мер, включая продление нерабочих дней, показало развитие ситуации по коронавирусу в Москве, отметил политик.

«Серьезные, в полном смысле слова беспрецедентные меры, предпринятые в Москве, не остановили этот процесс (распространение коронавируса). Сегодняшние решения президента призваны не допустить роста числа заболевших в геометрической прогрессии, не допустить обвала. Именно поэтому руководителям регионов дана возможность самим принимать необходимые решения, взять на себя ответственность, в том числе за ситуацию в экономике», — подчеркнул собеседник ФАН.

Да, остановка работы более чем на месяц — это непростое с экономической точки зрения решение, но оно поможет избежать большей беды, если эпидемию не удастся остановить, уверен Клинцевич.

«Мы понимаем, что, если не решать все эти вопросы, последствия могут быть катастрофическими и в экономике, и в социальной сфере, и в политике. Но самое главное — будут потери человеческих жизней, а этого нельзя допустить. Заявление президента и принятые им решения помогут предотвратить такой сценарий», — отметил он.

На вопрос о возможности введения режима чрезвычайной ситуации сенатор Клинцевич ответил так:

«Полагаю, решение о введении режима ЧС будет приниматься в зависимости от развития событий в том или ином субъекте. Думаю, правительство, которое уже наделено соответствующими полномочиями, определит порядок введения ЧС, эти вещи уже законодательно проработаны. А, мы, если потребуется, доработаем».

В своем обращении Владимир Путин отметил, что, если ситуация изменится к лучшему, нерабочие дни будут сокращены. В прежнем режиме будут работать органы власти, аптеки, предприятия с непрерывным производством, магазины и медицинские учреждения.

На сегодня в России зафиксировано 3548 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки болезнь выявлена у 771 пациента. 235 человек выздоровело, 30 скончались. Всего в мире количество зараженных приближается к миллиону, число погибших — к 50 тысячам.