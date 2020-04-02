Депутат Вострецов призвал выполнять противоэпидемические требования

Москва, 2 апреля. Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, депутат Государственной думы Сергей Вострецов прокомментировал Федеральному агентству новостей обращение президента Владимира Путина к гражданам России.

«Руководство страны поступило грамотно, сработав на опережение и приняв существенные меры, препятствующие распространению коронавируса еще до того, как он размножится до опасных масштабов. И к пиковым показателям угроза пандемии, к счастью, не приблизилась ни в одном из российских регионов», — считает он.

Депутат отметил, что, как и ранее, главными для руководства страны остаются здоровье и жизнь ее граждан.

«Главное, на чем акцентировал внимание Владимир Путин, — сбережение жизни и здоровья людей и сохранение рабочих мест. Безусловно, распоряжение президента должно быть неукоснительно выполнено. Если надо посидеть дома и не выходить без особой необходимости на улицу, значит, так и будем поступать. Каждому из нас сейчас нужны терпение, организованность, дисциплина и позитивный настрой.

В нашей истории были действительно страшные и опасные периоды, которые требовали напряжения всех человеческих сил и самопожертвования. А с нынешними сиюминутными неудобствами мы обязательно справимся», — заключил Вострецов.