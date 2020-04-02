Борющимся с коронавирусом в Италии российским медикам сварили борщ

Рим, 2 апреля. Российским медикам и вирусологам, которые прибыли в Италию для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, приготовили борщ. Об этом рассказали на странице в социальной сети Facebook «Культурная Ассоциация «Ломбардия — Россия».

В Бергамо местные повара приготовили блюдо по русскому рецепту, чтобы дать российским военным медикам и специалистам возможность почувствовать себя дома.

«Между тем в Бергамо, чтобы русские врачи чувствовали себя комфортно, в столовой подают борщ, с извинениями на русском языке, если он получился плохо: «мы это делаем впервые», — говорится в сообщении.

Российский президент Владимир Путин 21 марта заявил о готовности оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019. В страну с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией были направлены несколько самолетов с военными медиками на борту и специальным оборудованием для диагностики заболевания.

Востоковед и экономист Евгений Сатановский прокомментировал ситуацию вокруг Италии. Эксперт заметил, что РФ стала единственным помощником в борьбе с эпидемией.

В Италии поблагодарили Россию за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, заменив флаг Евросоюза российским триколором.

Некоторые эксперты считают, что коронавирус — это дел рук Соединенных Штатов. Так, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что вирус был создан в США в 2015 году армейском научно-исследовательском институте Уолтера Рида в Форте Детрик.