Директор итальянского дома престарелых прокомментировал ситуацию со «странными» смертями

Рим, 2 апреля. Директор дома престарелых в итальянском городе Громо Джан Луиджи Печис-Каваньи не нашел связи между смертью пятерых пациентов и опасной коронавирусной инфекцией. При этом, он не исключает, что такая связь есть, ведь в учреждении не проводилось тестирование на наличие вируса.

Ранее в СМИ была опубликована информация, что итальянские врачи выявили новые особенности опасной китайской инфекции. Утверждалось, что в Громо были зафиксированы пять случаев, когда инфицированные вирусом люди, не имеющие каких-либо осложнений, засыпали и не просыпались.

В провинцию Бергамо была направлена группа российских специалистов для оказания помощи. Они проводили масштабную дезинфекцию пансионата в Громо в течение пяти часов.

«Врач говорит, что это был не коронавирус, но нельзя такого исключать, потому что тесты мы не проводим даже для персонала», — сказал Печис–Каванья.

Установить истинную причину смерти уже невозможно, потому что останки умерших направлены на кремацию. Печис-Каванья подчеркнул, что эпидемия держит в напряжении всю область и особенно сильно из-за этого переживают пожилые люди.