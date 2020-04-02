Путин назначил Цыбульского врио губернатора Архангельской области

Москва, 2 апреля. Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Цыбульский. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

«Принять отставку губернатора Архангельской области Орлова И. А. по собственному желанию», — говорится в указе.

Цыбульский занимал пост главы Ненецкого автономного округа. Он покинул его по собственному желанию, отставку принял президент РФ в четверг. Цыбульский прошел обучение на первом потоке так называемой «школы губернаторов» — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.

«Школа губернаторов» была запущена в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). В ее основу легли программы Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Ранее в четверг о своей отставке заявил глава Республики Коми Сергей Гапликов. Он сообщил, что прошение о сложении полномочий уже направлено президенту РФ.