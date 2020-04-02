Главные новости 2 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 2 апреля.

Заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко должен понести ответственность за нарушение режима карантина, считает Янис Юкша. Адвокат заявил, что наказание Лещенко за нарушение карантина станет сигналом для общества.

Президент РФ Владимир Путин выступил в четверг в 17.00 с новым обращением к россиянам по поводу коронавируса. Путин выступит с обращением к россиянам.

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как определить переболевшего коронавирусом человека. Доктор Комаровский назвал способ определить, переболел ли человек коронавирусом.

Нерабочую неделю из-за распространения коронавируса продлили в России. В России следующую неделю могут объявить нерабочей.

Китайское издание Sohu спрогнозировало последствия попытки силового захвата Курил для Японии. Китайские аналитики предсказали Японии быстрый разгром в случае конфликта из-за Курил.

«Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 2 апреля в Идлибе, как борются в Сирии с коронавирусом. Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 1 апреля.

Анастасия Волочкова показала фоловерам, чем занимается на самоизоляции: она вышла на снег в откровенном купальнике. Волочкова вышла на снег в откровенном купальнике.

Соответствующие решение было принято губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Продажу алкоголя временно запретили в Забайкалье.

Специалисты Военно-медицинской академии им. Кирова подготовили рекомендации по организации питания больных коронавирусом. Названа диета для больных коронавирусом.

Павел Прилучный вернулся в семью спустя месяц после объявления о расставании: планы о разводе нарушила пандемия коронавируса. Пандемия коронавируса заставила Прилучного «вернуться» к жене.