Диденко объяснил, почему Путин дал особые полномочия главам регионов во время эпидемии

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации предоставил дополнительные полномочия главам субъектов РФ на фоне распространения коронавируса. Депутат Алексей Диденко рассказал, почему принятие «плоских мер» для борьбы с коронавирусом по всей территории России было бы нецелесообразно.

По словам президента, жесткость вводимых ограничений в регионах должна зависеть от конкретной эпидемиологической ситуации.

«Регионы сами будут решать, какой режим вводится, какие организации приостановят деятельность, а кто будет работать», — пояснил Путин.

Он также подчеркнул, что страна имеет очень разную плотность населения, а поэтому в части регионов коронавирус является серьезной угрозой, например, в Москве, а есть регионы, где ситуация значительно лучше.

Председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко считает, что большая самостоятельность для глав регионов даст им возможность адекватно оценивать ситуацию на месте и принимать соответствующие меры против угрозы коронавируса.

«Это абсолютно справедливое и правильное решение в условиях чрезвычайной ситуации, когда необходимо оперативно принимать довольно серьезные тактические и стратегические шаги. В такой огромной стране, как Россия, необходимо принимать гибкие механизмы управления. К примеру, чтобы изолировать жителей Чукотки, достаточно на две недели аэропорт закрыть, и никакая зараза к ним не придет. А что касается крупных агломераций, которые изрезаны железнодорожными и автомобильными дорогами, то таких мер будет недостаточно. Кроме того, у нас есть островные территории, с которыми нет постоянного сообщения. В этой связи, конечно, были территории, которые больше подверглись опасности, а также были те субъекты, которые в меньшей степени столкнулись с этой угрозой. Принятие плоских мер на всю территорию было бы не целесообразно», — пояснил Диденко в интервью Федеральному агентству новостей.

При этом парламентарий подчеркнул, что в России выстраивается единая система борьбы с чрезвычайными ситуациями, где регионы могут быть более самостоятельны.

«В этом плане правительство вместе с субъектами Федерации находятся в единой системе органов исполнительной власти. Еще не вступившие в силу поправки в Конституцию РФ предполагают единую систему организации власти. В таких ситуациях понимаешь, что были правы те, кто предлагал эту вертикаль выстраивать, где все могли бы действовать слаженно и в унисон», — добавил депутат.

В четверг российский президент Владимир Путин в очередной раз выступил с телеобращением к россиянам из-за эпидемии коронавируса. Глава государства поблагодарил всех врачей и волонтеров, помогающих гражданам пережить эпидемию, и заявил, что введение нерабочей недели позволило мобилизовать ресурсы для борьбы с пандемией.

Напомним, по последним данным, в России зафиксировано 3548 случаев заболевания COVID-19. При этом прирост числа заболевших за сутки составил 771 человек. 235 человек выздоровели, 30 скончались. Всего в мире количество зараженных приближается к миллиону, число погибших — к 50 тысячам.