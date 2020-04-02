ФАН запускает «Карантинную закупку»

Повсеместное распространение китайского коронавируса наносит сокрушительные удары по экономикам мировых держав: безработица, простаивание производств, рост цен…

Пандемия затронула и российскую торговлю — нерадивые предприниматели и огромные сетевые магазины пытаются взвинтить цены на продукты первой необходимости.

Насколько предлагаемые продукты и цены на них соответствуют всем необходимым стандартам — узнают наши корреспонденты.

ФАН запускает новый проект под названием «Карантинная закупка» — мы заглянем на полки не только крупных магазинов, но и частных торговых точек, чтобы узнать, пытаются ли предприниматели спекулировать в такое непростое время.

Узнать, в каком районе Петербурга хуже всего организованы поставки продовольствия в магазины, можно, пройдя опрос по ссылке.