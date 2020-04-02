Призыв Путина действовать на опережение намекнул на угрозу опаснее коронавируса

Очередное президентское обращение Владимира Путина к гражданам России получилось на этот раз коротким, но в информационном плане даже более чем насыщенным, чем предыдущее. Конечно, его еще «разберут на молекулы», каждую из которых будут изучать под микроскопом. Но общая канва сомнений не вызывает: нерабочий режим продлится до 30 апреля, то есть до майских праздников, а значит — по факту захватит и первые десять дней мая.

Кроме того, в каждом регионе местные власти, в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации, будут самостоятельно принимать необходимые меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции. При этом желательно еще сохранять рабочие места и уровень доходов населения. Заодно президент пообещал, что если ситуация будет улучшаться, период вынужденных нерабочих дней он может и сократить.

Надо сказать, что и первую неделю, которая пока не закончилась, пережить было непросто. А про следующие четыре (вернее, даже шесть) и думать не хочется: что там и как оно будет, учитывая уровень компетенции структур исполнительной власти на местах. Важно, чтобы обошлось без серьезных эксцессов, потому что огромные массы людей, выбитых из привычного ритма жизни и привычных доходов, — это такое «социальное горючее», которое при неверном обращении с ним может «полыхнуть».

Уже очевидно, что предстоят ощутимые экономические потери. Пять недель из 48 «рабочих» в году, даже если предположить, что их продуктивность упадет не до нуля, а всего вдвое, — это, при ВВП России 2019 года в 110 трлн рублей, означает потерю минимум 5,7–6 трлн рублей, а в связи с эффектом мультипликатора эта цифра может оказаться намного выше.

Разумеется, российская власть все это прекрасно понимают, а значит, для принятого решения есть чрезвычайно веские основания. Прежде всего — эпидемиологические.

COVID-19 — это не какая-то присущая только нашей стране проблема. Как говорится, есть богатый зарубежный опыт, весьма разнообразный кстати: один — в Китае, совсем другой — в Италии, третий — в США, где число подхвативших коронавирус уже превысило 217 тысяч человек (это больше, чем в КНР и на Апеннинах, вместе взятых)… Есть, с чем сравнивать.

Пока что по всему миру общее число заболевших приближается к миллиону, а число летальных исходов — к 50 тысячам. Вроде бы не так-то и много, но процесс все еще — на участке экспоненциального роста, в том числе и в России.

Если все это пустить на самотек, не принимая никаких мер, то даже при 60-процентной заболеваемости и 2% летальных исходов вследствие коронавирусной инфекции уйдет из жизни около 1,8 млн наших сограждан. Для понимания серьезности ситуации: в 2019 году в РФ было зафиксировано как раз 1,8 млн смертей. Проще говоря, если ничего не предпринимать, то смертность в стране всего за год вырастет минимум вдвое.

Но речь, видимо, идет и о каких-то других процессах. В частности, перед самым путинским обращением стало известно о том, что свои посты покидают сразу двое глав регионов: губернатор Коми Сергей Гапликов и глава Архангельской области Игорь Орлов.

Пока не до конца ясно, насколько добровольными были эти отставки и как сильно они связаны с действиями этих фигур по противодействию коронавирусной инфекции. Понятно лишь, что найти баланс между сохранением экономического потенциала и здоровьем населения — задача не из простых, особенно в нынешних условиях. А в некоторых регионах, по ряду причин, она особенно сложна.

Так или иначе, ситуация с пандемией COVID-19 в России имеет не только демографические и социально-экономические, но также и политические последствия, которым будет свойственен кумулятивный эффект, то есть они будут накапливаться.

При этом рассуждения о том, что президент России предоставил субъектам федерации некий «коронавирусный суверенитет», в рамках которого они получают полную свободу рук, вряд ли носят обоснованный характер. Дело в том, что Владимир Путин специально подчеркнул, что действия глав регионов будут координироваться и направляться через институт президентских полпредов, которым предстоит на практике осуществлять «смычку» федеральных и региональных органов власти. А если дело дойдет до ограничения работы системообразующих предприятий, а также образовательных и научных организаций, добавил президент, то здесь уже все будет решать правительство РФ.

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Сейчас наша страна из-за коронавируса проходит своего рода стресс-тест на устойчивость общества и государства. Как сказал Путин, надо действовать согласованно и надежно, проявляя ответственность и взаимоподдержку, и самое главное — работая на опережение.

На эти слова наверняка мало кто обратит внимание, но, как отмечал еще Штирлиц, запоминается именно последняя фраза. И она прозвучала очень не случайно. Здесь имелось в виду явно не только опережение коронавирусной инфекции: ее-то, конечно, можно и нужно замедлить, но нельзя опередить. Так что у заключительной путинской фразы явно был какой-то иной, свой адресат.

Какой именно? И что это за опасная угроза, которую нужно непременно обойти по времени? Возможно, это станет понятным уже в ближайшее время.

Напомним, что за последние сутки в России был зарегистрирован 771 случай нового заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего на сегодняшний день в нашей стране заболели 3548 человек, из них 235 человек выздоровели, а 30 пациентов умерли. Вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19 во всем мире.