Гаврилов призвал телеканалы транслировать культурные программы, а не мыльные ток-шоу

Москва, 2 апреля. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов считает, что в течение нерабочих дней телеканалы должны показывать серьезные кинофильмы, образовательные, культурные программы и богослужения. Об этом депутат заявил в комментарии Федеральному агентству новостей.

В четверг, 2 апреля, президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля. Он отметил, что принятые ранее карантинные меры позволили выиграть время, а также мобилизовать силы и ресурсы для борьбы коронавирусной инфекцией COVID-19.

Парламентарий назвал своевременными и важными антикризисные меры и признался, что из-за карантина не сможет посетить церковные мероприятия.

«Завтра я, к сожалению, не буду принимать участие в принесении иконы Божией Матери «Умиление» вместе с Патриархом. Для меня, как и для многих православных, это тяжелое испытание, поэтому рассчитываю, что будет показана прямая трансляция. Для людей это очень важно», — сказал Гаврилов.

По словам собеседника ФАН, следует придумать формы занятий для людей, которые находится на самоизоляции. Он выразил надежду, что телеканалы будут показывать образовательные, культурные программы и советские фильмы, а не мыльные ток-шоу.

Гаврилов убежден, что при необходимых социальных выплатах и повышении эффективности доставки продуктов на дом россияне справятся с трудностями, которые наступили из-за пандемии COVID-19.

«Крайне важно перечислить как можно скорее 20 млрд руб. гарантий для кредитования малого бизнеса, выплатить деньги врачам и медсестрам, которые сейчас несут огромную ношу на передовой в борьбе с коронавирусом. Необходимо продолжать выплачивать пособия всем людям, которые оказались без денег, потеряли работу», — заключил депутат.

Напомним, что в четверг, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин повторно выступил с обращением к россиянам из-за эпидемии коронавируса и сообщил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля.

Он поблагодарил всех врачей и волонтеров, помогающих гражданам пережить эпидемию, и заявил, что введение нерабочей недели помогло мобилизовать ресурсы для борьбы с пандемией.

Жесткие карантинные меры, по словам главы государства, позволили уберечь от вируса людей старшего поколения, и не допустить вспышку болезни в детсадах, школах и вузах. Многие российские регионы ввели режим самоизоляции, при котором на улицу можно выходить лишь для похода в магазин, аптеку или для выгула собаки.

Напомним, что в России зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 235 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Массовая вспышка пневмонии началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее врачи установили, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2.