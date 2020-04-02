Власти РФ разрешат производить медицинские маски без лицензии

Москва, 2 апреля. Власти РФ приняли решение разрешить производство медицинских масок без лицензии, об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам Матвиенко, для того, чтобы производить медицинские маски, достаточно просто направить запрос и получить разрешение на производство.

«Уже намечено до конца недели принять ряд решений, по маскам уже принято решение: не нужно [получать] лицензию, а просто [направить] запрос, получаете разрешение на производство масок», — сообщила спикер Совфеда.

Матвиенко поручила сенаторам обсудить с главами регионов возможность производства масок различными структурами и организациями.

Кроме того, спикер Совфеда отметила, что до конца недели будет принято постановление, разрешающее закупку в упрощенном порядке за рубежом тест-систем для выявления коронавируса.

«После принятого нами закона на время ЧС разрешено в упрощенном порядке, в ускоренном порядке закупать тест-системы. Сейчас правительство до конца недели должно принять постановление, позволяющее [закупать] те системы, которые проверены в других странах и уже работают», — объяснила Матвиенко.

Напомним, вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 3548, 235 пациентов выздоровели, 30 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 771. Всего проведено более 536 тысяч тестов на коронавирус.