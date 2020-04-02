Два главных святых города для мусульман Мекка и Медина закрыты из-за коронавируса

Эр-Рияд, 2 апреля. Два древних саудовских города Мекка и Медина, где расположены главные мусульманские святыни, полностью закрываются на въезд и выезд на 24 часа со 2 апреля и до особого распоряжения. Такое решение приняли власти Саудовской Аравии.

Кроме того, внутри самих городов также ограничено передвижение населения. Жители имеют право выйти на улицу для получения экстренной медицинской помощи или покупки продуктов. Сделать это можно только в период с 06.00 и до 15.00 часов дня и строго в пределах своего района. В жилых кварталах запрещена любая торговля. Но банкам, продуктовым магазинам, аптекам и АЗС работать разрешено.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии составляет 1885, 21 человек умер.